Oualid Sekkaki, de enige gevangene die nog voortvluchtig is na de ontsnapping uit de gevangenis van Turnhout midden december, heeft een postkaart gestuurd naar de directie. Dat bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van gevangeniswezen. De brief kwam aan met een Thaise postzegel.

Het was op 19 december, iets voor 20 uur, dat 5 gevangenen konden ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout tijdens de avondwandeling. Ze klommen over een draad en vervolgens over een 6 meter hoge muur. Drie van de 5 gevangenen worden niet veel later al geklist, aan het rangeerstation van Turnhout, waar de treinen ’s nachts staan. Een vierde wordt na twee weken opgepakt in Nederland.

Oualid Sekkaki

De enige gevangene die nog niet opgepakt is, is Oualid Sekkaki. Een man van 26 en de broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki. Die laatste kon in 2009 ontsnappen met een helikopter uit de gevangenis, overigens ook die van Turnhout. Oualid Sekkaki zat in de gevangenis van Turnhout een straf uit voor onder meer een schietpartij in de zomer van 2015. Mogelijk zou hij worden uitgeleverd aan Marokko.

Thaise postzegel

Nu is dus een postkaart van Sekkaki aangekomen bij de gevangenisdirectie van Turnhout. Daar stond een Thaise postzegel op. “De briefwisseling en alle info inzake de ontvluchte gedetineerde wordt overgemaakt aan de politionele diensten die belast zijn met de opsporing van betrokkene”, aldus nog Kathleen Van De Vijver.

Het bericht Gevluchte gevangene stuurt postkaart uit Thailand naar gevangenis van Turnhout verscheen eerst op Metro.