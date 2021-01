Je hebt het waarschijnlijk al gehoord: ‘Sex and the City’ maakt een comeback. Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) en Cynthia Nixon (Miranda) keren terug in de reboot, die ‘And Just Like That’ zal gaan heten. Dat zal ze ook geen windeieren leggen.

Variety heeft gemeld dat ze een aardig zakcentje zullen verdienen met hun nieuwe klus. Volgens hun bronnen krijgen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis allemaal meer dan 1 miljoen dollar (ruim 820.000 euro) per aflevering. En aangezien de drie ook nog eens uitvoerend producent zijn, zal het niet bij dat enorme bedrag per aflevering niet blijven.

10 afleveringen

De show, die ‘And Just Like That’ zal heten, volgt Carrie Bradshaw, Charlotte York en Miranda Hobbes terwijl ze al 50 jaar oud zijn. Kim Catrall, die gespeeld werd door Samantha Jones, is helaas niet van de partij. De show zal te zien zijn als een ‘limited series’ op streamingdienst HBO Max. In eerste instantie zullen er dan ook maar tien afleveringen van dertig minuten uitkomen. Opgeteld zal hen dat 10 miljoen dollar opleveren.

Het bericht Zoveel verdient de cast van ‘Sex and the City’ per aflevering verscheen eerst op Metro.