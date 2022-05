Zangeres stuurt fan van het podium omdat hij te handtastelijk is: «Wat een viespeuk!» (video)

De Amerikaanse rapper en zangeres Coi Leray heeft een fan terechtgewezen nadat hij haar achterwerk betastte tijdens haar optreden. Ook in de reacties krijgt hij heel wat kritiek.

Het opvallende incident speelde zich af tijdens het nummer ‘What’s My Name’ van Fivio Foreign, Queen Naija en Coi Leray. De 25-jarige zangeres deed als deel van de show een lapdance op het podium. De man die op de stoel zat, genoot daar duidelijk van. Iets te veel, zelfs, want op een bepaald moment raakt hij haar achterwerk aan. Leray maakt meteen duidelijk dat ze dat niet apprecieert en stuurt hem van het podium.

Verontwaardiging

Het filmpje ging meteen viraal op Twitter, waar de meeste mensen zijn gedrag veroordelen. «Het is niet omdat ze voor hem danst, dat hij haar toestemming heeft om haar aan te raken», «Voor degenen die het concept ‘show’ niet begrijpen: je hoort gewoon te blijven zitten tenzij de artiest je zegt dat je hem of haar mag aanraken», en «Wat een viespeuk! Hij streelde secondenlang over zijn geslachtsdeel en betastte haar daar beneden. Totaal geen zelfbeheersing», lezen we onder meer in de reacties.

Coi Leray kicks a fan offstage after he got a little too handsy. Sis had him replaced with the quickness! pic.twitter.com/mKw65eyBC7 — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) May 28, 2022





Fuckin creep really lifted his shirt, rubbed his meat for a whole 10 seconds, and tried to touch her vajajesty wtf bruh SELF CONTROL. It's just a show. — Roxxie (@UnicornHarley) May 29, 2022





Just because she’s dancing on him does not give him permission to fill up on her…this is exactly why some ppl think just because strippers are entertainers it’s okay for ppl to touch on them inappropriately and it’s not…when tf are y’all ever going to learn what consent means — Jay Eli (@sheisjayeli) May 29, 2022





For the slow ones who don’t know about performance etiquette, you’re supposed to sit there unless the performer says you can touch them. — ⭐️ (@champagnelenaa) May 28, 2022





