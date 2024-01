Zangeres Olivia Trappeniers deelt zomerse foto’s: “Beauty!”

Op Instagram weet Olivia Trappeniers haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 73.200 volgers doet de 26-jarige zangeres het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt Olivia Trappeniers dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo plaatste ze recent onderstaand fotoalbum op haar pagina. We zien Olivia in een zomerse setting en dito outfit genieten van de zon. “The urge to leave”, voegt ze beknopt toe. Maar haar fans? Die hebben heel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Beauty!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Beauty”, klinkt het. “Allermooiste”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.