Vriendin van Viktor Verhulst verbaast fans: “Je ziet er knap uit!” (foto’s)

Op Instagram weet Sarah Puttemans, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, haar fans weer te verbazen.

Sarah Puttemans deelt wel vaker nieuwe beelden op het populaire sociale netwerk. Dat was ook recent niet anders. Zo plaatste ze de voorbije dagen enkele foto’s online, waarop we de dame zien poseren in enkele zeer straffe outfits. Dat is ook haar meer dan 172.000 volgers niet ontgaan. Laatstgenoemden zijn er dan ook als de kippen bij om te reageren.

“Je ziet er knap uit!”

In geen tijd stromen de lovende reacties op onderstaande fotoalbums binnen. “Je ziet er knap uit”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens te kijken, denken we dan! En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.