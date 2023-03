Lize Feryn viert verjaardag in prachtige outfit (foto)

Op Instagram deelt actrice Lize Feryn een foto van haar dertigste verjaardag.

Een paar dagen geleden, op 4 maart, mocht Lize Feryn dertig kaarsjes uitblazen. Dat deed ze in een meer dan knappe outfit. Dat zullen ook haar fans op Instagram geweten hebben, want ginds deelt ze nu een plaatje van de heuglijke dag. “Geen ontkomen meer aan 🤘🏻”, voegt ze er zelf aan toe.

“Gelukkige verjaardag!”

Haar volgers zijn er als de kippen bij om Lize een gelukkige verjaardag te wensen. “Proficiat”, klinkt het meermaals. “Dan zijn we even oud want 50 is het nieuwe 30”, laat Katja Retsin met een knipoog weten. “Het beste moet nog komen”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!