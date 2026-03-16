Muzikante maakt video op skipiste, maar dan? WOOPS! (video)

Op de skipiste is het altijd goed uitkijken…

Dat beseft ook onderstaande muzikante nu. Tijdens het maken van een video ging het namelijk aardig mis. Met een lading ballonnen in de hand baant ze zich een weg over het witte tapijt.

Maar al snel zien we een snowboarder in aantocht. Die lijkt niet meer in staat om de dame te ontwijken. En dat zorgt voor opvallende beelden die nu viraal gaan.

“De start van een liefdesverhaal…”

De reacties zijn verdeeld. “De start van een liefdesverhaal”, klinkt het langs de ene kant. “Als hedendaagse schrijfster van romantische boeken en voormalige advocate weet ik niet goed of dit een ‘meet-cute’ is of het begin van een rechtszaak”, gaat het verder. “Die arme snowboarder”, besluit een laatste kijker nog.