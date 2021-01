Geestig momentje tijdens kerstavond bij ‘De Verhulstjes’. Ellen kreeg immers een opvallend cadeautje en dat zet Viktor aan om zijn zus Marie een stoute vraag te stellen.

In de aflevering van vanavond zagen we hoe ‘De Verhulstjes’ kerstavond vierden. Ellen, de vrouw van Gert, kreeg een massage gun cadeau, maar Gert heeft zijn bedenkingen daarbij. “Dat is een verdoken seksspeeltje, hé liefje. Dat weet je toch. Dat wordt verkocht als massagetoestel, maar eigenlijk is dat een speeltje”, merkt hij op.

Persoonlijke vraag

Op dat moment waagt Viktor zich aan een persoonlijke vraag voor Marie. “Heb jij ooit al eens seksspeeltjes gebruikt, Marie?”, vraagt hij. “Wil je dat echt weten?”, lacht ze. “Ja, dat wil ik wel weten”, antwoordt Viktor. Maar dan komt Gert tussenbeide. “Mannen, nee, daar gaan we het niet over hebben. Niet op kerstavond. Doe dat met carnaval of zo, maar niet nu”, zucht hij.

Naast het bed

Ellen heeft alvast een mooi plaatsje voor haar massagetoestel. “Ja, ik heb dat naast ons bed gelegd, hé. Dat is de beste plaats om je te laten masseren”, knipoogt ze. “Daar is het niet voor bedoeld, hé. Laat ons eerlijk zijn. Ik moet daar nu toch geen tekening bij maken, hé?”, aldus Gert. “Ik weet niet wat je bedoelt”, grapt Viktor.

‘De Verhulstjes’ is elke donderdag om 20.35u te bekijken op VIER.

Het bericht Viktor Verhulst stelt zijn zus Marie intieme vraag: “Wil je dat ECHT weten?” (video) verscheen eerst op Metro.