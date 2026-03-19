Viktor Verhulst onthult opmerkelijk gedrag van zijn verloofde Sarah Puttemans (video)

Viktor Verhulst praat in een podcast over zijn ervaringen met de AirTags van Apple. Meer bepaald over hoe zijn verloofde Sarah Puttemans wil dat ze gebruikt worden…

Viktor doet zijn verhaal in de Play-podcast ‘Vik & Gert’. “Ik ken mannen die gevolgd worden zonder dat ze het weten. Door hun eigen vrouw, ja”, steekt hij van wal. Hij heeft het over de AirTags van Apple: kleine Bluetooth-trackers waarmee je via de ‘Zoek mijn’-app je spullen (zoals sleutels of een tas) kunt terugvinden.

Sleutelbos

Zijn verloofde Sarah Puttemans wil heel graag dat Viktor zo’n dingetje aanschaft. “Ze wilde mij dat eens cadeau doen om aan mijn sleutels te hangen. Dat is gewoon om mij te volgen natuurlijk”, lacht hij. “Dat is goed gevonden”, reageert Gert. “Dan zeg ik dat ik niet graag zoveel aan mijn sleutelbos hang. En daarna wilde ze AirTags kopen om in onze koffers te stoppen. Ze zoekt altijd een nieuwe manier om een AirTag aan mij te kunnen verbinden”, aldus Viktor.

