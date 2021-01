Jolien Roets en haar vriend Hakim Chatar zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Dat kondigden ze aan op Instagram.

De 35-jarige Qmusic-dj deelde het heuglijke nieuws mee in een grappige video waarin ze haar vriend op de hoogte brengt van haar zwangerschap.

Spannend

Jolien is zwanger van een jongetje, zo verklapte ze op Qmusic. “Hakim en ik krijgen een kindje. Het is een jongen en hij is uitgerekend voor mei, dus dat is niet zo heel lang meer. Het was al een tijd ons geheim en dan is het ineens ‘out there’ en dat is wel speciaal. Hij is ook al een hele dag excited aan het trappelen in mijn buik. Volgens mij voelt hij dat ik het toch ook een beetje spannend vind”, klonk het.

Jolien en diskjockey Hakim vormen sinds 2016 een koppel.

