Een onschuldige foto van Raphaëlla Deuringer heeft voor opschudding gezorgd op Instagram. Een volger vroeg of ze geen beha kon dragen onder haar topje. Dat zorgde voor verontwaardigde reacties.

Raphaëlla, die vorig jaar in ‘Love Island’ even een koppel vormde met Mattheüs, vertoeft momenteel in Parijs. De 22-jarige brunette uit Waterloo deelde een foto op Instagram waarop ze poseert in een rood topje.

Keuzes respecteren

Een volger reageerde als volgt: “Heb je geen beha?”. Daarop knipoogde Raphaëlla: “Te arm om een beha te kopen”. Maar de reactie van de volger werd niet door iedereen geapprecieerd. “Heb je geen respect? Kwestie van iemand zijn keuzes te respecteren. Mensen kiezen toch zelf of ze een beha aandoen of niet?”, klinkt het onder meer. Achteraf maakte de volger duidelijk dat het om een grap ging.

Mooier zonder beha

Nadien kwam Raphaëlla in een video op Instagram Stories even terug op de commotie. “Dat was gewoon een grap van haar. Dat is echt niet zo erg. Ik heb geen schaamte om geen beha aan te doen. Dat zou mijn outfit lelijk hebben gemaakt. Dus waarom zou ik er dan een aandoen als ik er even goed geen kan aandoen. En ik had het koud, dus daarom zag je mijn tepel”, verduidelijkt ze.

