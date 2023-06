OEPS. DEZE Wikipediablunder werd pas na jaren ontdekt, en nu is de fout overal

De nationale vlag van Vaticaanstad, met het kenmerkende geel en wit, stond jarenlang verkeerd op Wikipedia. Pas onlangs ontdekte iemand de fout, maar ondertussen is de verkeerde versie van de vlag wijdverspreid.

In de loop der jaren prijkten verschillende verkeerde versies van de vlag op Wikipedia. Van 2006 tot 2007 verscheen een foute vlag, en ook van 2017 tot 2022 was de vlag verkeerd.

De fout op de vlag betreft een detail: de foutieve versie bevat een rode schijf aan de onderkant van de pauselijke tiara en een andere kleur geel op delen van het wapenschild.

De anonieme Wikipedia-editor die de vlag in 2017 veranderde, wou naar eigen zeggen een «kleurcorrectie» doorvoeren en merkte op dat het officiële wapenschild van Vaticaanstad hetzelfde rood als op de onderkant van de tiara op de foutieve vlag bevatte. Maar het officiële vlagontwerp van het Vaticaan geeft het wapenschild anders weer, met de cirkelvormige onderkant van de tiara in het wit.

Zo bleef de foutieve vlag op Wikipedia jarenlang onder de radar. Omdat een groot deel van de internetgebruikers zich op Wikipedia beroepen als ze informatie willen opzoeken of downloaden, dook de foutieve vlag steeds vaker op.

De fout werd in 2022 rechtgezet, maar het kwaad was al geschied. Een zoektocht op het internet leert ons dat tientallen webshops de verkeerde versie van de Vaticaanse vlag te koop aanbieden, waarbij ze duidelijk de foutieve Wikipediafoto als basis hebben gebruikt. De onjuiste vlag heeft zelfs zijn weg gevonden naar emoji’s, zoals een Redditgebruiker onlangs aan de kaak stelde.

In 2017, someone changed Wikipedia’s Vatican flag SVG to look more like the Vatican Coat of Arms, which was an honest mistake. Now, you can tell which flag manufacturers and even emojis used the faulty Wikipedia file lol (thread)

noticed by Redditor horizontalhole! pic.twitter.com/TVuwDSwXAz

— depths of wikipedia (@depthsofwiki) March 24, 2023