Fantastisch nieuws voor de fans van ‘Tiger King’. Netflix heeft afgelopen weekend nieuwe beelden opgenomen van de hitserie en binnenkort zou een nieuwe aflevering klaar zijn. Dat heeft Jeff Lowe, een van de spilfiguren in het gekkenhuis van tijgers en moordcomplotten, laten weten.

Jeff Lowe, die te zien is in de controversiële Netflixserie ‘Tiger King’, heeft bekendgemaakt dat de streamingdienst bezig is aan een nieuwe aflevering. De zakenman meldde dat in een filmpje aan de Amerikaanse honkbalspeler Justin Turner en zijn vrouw Kourtney. “Hey Kourtney en Justin, dit is Jeff Lowe van ‘Tiger King’ op Netflix. Bedankt om naar onze show te kijken. Christie (de vrouw van Jeff Lowe, red.) zei me dat jullie grote fans zijn en duidelijk nood hebben aan iets om te doen nadat jullie zeven uur lang naar ons gekeken hebben. Netflix gaat nog één aflevering toevoegen. We nemen die hier morgen (afgelopen zondag, red.) op en volgende week zal het resultaat te zien zijn. Wees voorzichtig, blijf gezond en draag je mondmasker.”

So our friend @christie_dish listened to the podcast, @HoldingKourt and after last weeks episode decided to send us this!!! BREAKING NEWS FOLKS There will be 1 more episode of #TigerKing on@Netflix pic.twitter.com/YeRSIlDKTJ — Justin Turner (@redturn2) April 4, 2020

Moordcomplot

‘Tiger King’ is een realityreeks en vertelt het verhaal van Joe Exotic, die zijn eigen dierenpark oprichtte en daarin onder andere meer dan 200 tijgers en leeuwen verzamelde. De excentrieke Exotic geraakt verstrikt in een vete met de dierenrechtenactiviste Carol Baskin, die zelf niet onbesproken is, en vliegt uiteindelijk de gevangenis in omdat hij een moordpoging op de vrouw beraamd zou hebben. Ondertussen spelen zich ook de meest absurde en tragische gebeurtenissen af in het leven van de flamboyante Amerikaan.

De serie is een ongelooflijk succes. Ze staat in heel wat landen in de top tien van meest bekeken titels, ook in ons land. De straffe wendingen in het verhaal, de opvallende uitspraken en de looks van de mensen in de reeks zijn ook trending op Twitter.

