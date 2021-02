Vanaf vandaag tot zondag vindt de Week van de Belgische Muziek plaats. De hele sector en ook de radiozenders van de VRT en de commerciële radiozenders Q-Music, Joe en Willy zetten hun schouders onder het initiatief.

De muzieksector heeft er een jaar om snel te vergeten opzitten. «Hoog tijd om onze sector en haar zwaar getroffen actoren in deze donkere dagen nog eens de aandacht te geven die ze al bijna een jaar moeten missen», vertelt Luc Nowé, directeur bij VI.BE.

Daarom wordt de tweede week van februari één grote ode aan de muziek van eigen bodem. Van radio over tv tot en met lokale muziekwinkels, concertzalen, bibliotheken en jeugdhuizen, stuk voor stuk zetten ze Belgische muziek in de kijker. Tientallen concertzalen en clubs organiseren on- en offline acties.

Tête-à-tête in Sportpaleis

Bij wijze van openingsact draait de Brussels vervoersmaatschappij MIVB vandaag de hele dag Belgische muziek in haar metrostations.

Tijdens de Week van de Belgische muziek komen in de ochtendshow op Q-Music vijf Belgische artiesten langs die de muziek van eigen bodem én elkaars nummers vieren. Ze brengen een muzikale ketting van covers, want op maandagochtend 8 februari covert de eerste artiest een nummer van de artiest die op dinsdagochtend te horen is.

Ten voordele van LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de Belgische muzieksector, worden tal van objecten geveild, waaronder een gitaar van Paul Severs, de gouden plaat van Will Tura en een tête-à-tête op het middenplein van het Antwerps Sportpaleis. Doorheen de «70’s Top 700», die vanaf maandag 8 februari te horen is bij Joe, worden deze items extra in de kijker gezet door de Joe-dj’s. De opbrengst gaat integraal naar het steunfonds van en voor de livemuzieksector.

Op 11 Februari vinden de eerste Flanders Folk Awards online plaats, een initiatief van het Flanders Folk Network om de Vlaamse folkmuziek in de schijnwerpers te zetten.

Bij Willy weerklinken de hele week alleen maar Belgische platen. Verder zet de digitale pop- en rockzender elke dag jong of onbekend talent van eigen bodem in de kijker. Per dag worden zeven bands van het Vi.be-platform geplukt. Daar kunnen artiesten en bands zichzelf voorstellen en hun muziek insturen.

Ook de VRT brengt het initiatief ruim onder de aandacht. Op Eén speelt presentator Bart Peeters matchmaker van dienst tijdens twee muziekshows op dinsdag 9 en donderdag 11 februari. Bekende artiesten delen hun hits en het podium met hun grote idool of een bevriende collega.

‘Blokken’ heeft tijdens de Week van de Belgische muziek nog meer dan anders aandacht voor Belgische muziek. Tijdens de muziekvraag komt elke dag talent van eigen bodem aan bod. ‘Dagelijkse Kost’ laat zich een hele week lang inspireren door Belgische artiesten.

Cover je favoriete Belgische muzieknummer

Floris Daelemans viert tijdens de week elke dag van 9 tot 10 uur Belpop op Radio 1. Ook ‘Ayco’, ‘Time Out’ en ‘Wonderland’ klinken in die week volledig Belgisch.

Canvas herhaalt in ‘De Toots Sessies’ enkele opmerkelijke muziekoptredens. Op woensdag 10 februari brengt Canvas ‘Will Tura, Hoop doet leven’ om 21.20 uur.

Andere activiteiten gedurende de week zijn: (Don’t) Mind The Future, gesprekken over de toekomst van de Belgische muzieksector, Bloom Town, de Brusselse AB die jonge artiesten in de schijnwerpers plaatst en Lights For Live, een benefietactie van het Sportpaleis.

Als afsluiter roept de organisatie iedereen op om een cover te maken van hun favoriete Belgische muzieknummer en dat op de laatste dag, zondag 14 februari om 19u, live in concert vanuit de huiskamer te brengen.

Een volledig overzicht van alle acties en activiteiten is terug te vinden op www.weekvandebelgischemuziek.be.

