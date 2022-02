Lauren Versnick, de vriendin van Jens Dendoncker, heeft een foto gedeeld waarop ze zwanger lijkt te zijn. Haar volgers vallen achterover van verbazing, maar niets is wat het lijkt…

Lauren deelde vanmiddag op haar Instagram Stories een selfie waarop ze een bolle buik heeft. «Hello belly», schrijft ze erbij. De 28-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek maakt meteen duidelijk dat ze vanavond te zien is in de rubriek ‘Ontspoord’ in Iedereen beroemd. Daarin speelt acteur Peter Van den Eede een opvliegende man die op de trein praat met passanten en door het minste in een colère schiet.

Niet alles geloven

Op de Instagrampagina van productiehuis De chinezen werd alvast een voorsmaakje gegeven. «Vanavond ontmoet Peter een hoogzwangere Lauren Versnick», valt er te lezen naast een foto van Peter en Lauren met haar bolle buik. Dat zorgde meteen voor verbazing bij enkele volgers. «Wat?! Worden Lauren en Jens mama en papa?», vragen ze zich af. «Niet alles geloven wat je op tv ziet», knipoogt het productiehuis.

Instagram Stories / @lauren.versnick

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/lauren-versnick-choqueert-volgers-met-bolle-buik-worden-jullie-mama-en-papa-foto