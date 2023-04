‘Knapste golfster ter wereld’ ligt naakt in bad vol golfballen: “Sexy én stijlvol tegelijkertijd!” (foto’s)

De 30-jarige Paige Spiranac pakt op Instagram weer uit met enkele opvallende foto’s.

Paige werd in het verleden al vaker de ‘knapste golfster ter wereld’ genoemd. Met zo’n 3.7 miljoen volgers op Instagram doet ze het ginds ook lang niet slecht. Vaak deelt ze leuke golffilmpjes en soms plaatst ze ook iets pikantere beelden op haar pagina. Dat laatste was ook recent het geval. Zo zien we in onderstaand fotoalbum Paige Spiranac poseren in een bad vol golfballen. “Heb je ballen?⛳️”, plaatst ze er zelf kort als uitleg bij.

“Sexy én stijlvol tegelijkertijd!”

Haar fans zijn een pak mondiger. “Sexy én stijlvol tegelijkertijd”, klinkt het tussen de vele reacties. “Golfballen zagen er nog nooit zo goed uit”, gaat het verder. “Die golfballen hebben geluk”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede foto te zien.