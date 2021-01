In een nieuwe YouTube-video heeft Jamie-Lee Six voor de laatste keer vragen beantwoord over haar borstvergroting. “Ik ben blij dat ik nu bepaalde kleren zal kunnen dragen, zonder het gevoel te hebben dat ik er 12 jaar uitzie”.

De 22-jarige TAGMAG-presentatrice, actrice en influencer Jamie-Lee Six beantwoordt in haar nieuwe YouTube-video veelgestelde vragen over haar borstvergroting. Op die manier wil ze transparant zijn naar haar publiek toe en wil ze ook enkele misvattingen uit de wereld helpen. Ze benadrukt dat het de laatste keer is dat ze dit zal doen. “Nu ronden we dit onderwerp af!!!”, klinkt het in de beschrijving van de video.

Praktische vragen

Omdat het haar fans en volgers ongetwijfeld zou zijn opgevallen dat ze haar borsten had laten vergroten, besloot Six om sinds het begin al meteen transparant te zijn over haar operatie. Die transparantie trekt ze nu door in haar nieuwe video, waarin ze de vaakst gestelde vragen over haar borstvergroting beantwoordt. Zo vertelt ze dat ze van cup A naar cup C ging en beantwoordt ze openlijk enkele praktische vragen, zoals waar ze haar borstvergroting onderging en wat het prijskaartje van de operatie was.

Onzekerheden

Six maakt duidelijk dat ze enorm blij is met de operatie en geeft toe dat ze zich nu vrouwelijker voelt. “Ik kan niet wachten om deze zomer topjes te dragen”, vertelt ze. Omdat ze voor haar operatie ook soms topjes droeg en foto’s in bikini op Instagram postte, kwamen er ook enkele negatieve opmerkingen op haar keuze. “Zo onzeker was je toch niet, als je zo’n foto’s post”, klonken de reacties. Maar die misvatting wil Six uit de wereld helpen. “Al post ik mezelf naakt, dan wil het nog steeds niet zeggen dat ik zelfzeker ben over mijn lichaam, verre van eigenlijk. Dat is een foute interpretatie van velen. Ik ben blij dat ik nu bepaalde kleren zal kunnen dragen, zonder het gevoel te hebben dat ik er 12 jaar uitzie.”

Het bericht Jamie-Lee Six beantwoordt vragen over borstvergroting: “Nu ronden we dit onderwerp af” (video) verscheen eerst op Metro.