Instagram heeft zich door de concurrentie laten inspireren. Het bedrijf test namelijk de optie waarmee je verticaal door de beschikbare verhalen kan scrollen. Voor die zogenaamde vertical stories hebben ze hun mosterd bij TikTok gehaald.

Na de ‘recentelijk verwijderde functie’, heeft Instagram komt nu met een nieuwe opwindende functie. De fotodeeldienst werkt aan een feed ‘Vertical Stories’ waarmee gebruikers verticaal door berichten kunnen scrollen in plaats van horizontaal. Het bevindt zich echter nog in de testfase en wordt mogelijk niet binnenkort vrijgegeven.

#Instagram is working on Vertical Stories

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

TikTok

Volgens een rapport in TechCrunch hebben de functionarissen van het bedrijf bevestigd dat Instagram de functie voor verticale verhalen test. Momenteel moeten de gebruikers horizontaal vegen om naar het volgende verhaal te gaan. Maar met de nieuwe functie kun je verticaal van de feed genieten, net als de TikTok- en Instagramhaspels.

‘Recent verwijderd’

De speculaties over de nieuwe functie veroorzaakten een buzz op Twitter nadat een mobiele ontwikkelaar Alessandro Paluzzi het nieuws over de ontwikkeling deelde. Hij zei dat gebruikers met de verticale functie omhoog of omlaag kunnen vegen om door Insta-verhalen te bladeren. Ondertussen heeft Instagram onlangs de functie ‘recent verwijderd’ uitgerold waarmee gebruikers berichten kunnen ophalen die in de afgelopen 30 dagen zijn verwijderd.

Het bericht Instagram gaat TikTok achterna met ‘vertical stories’ verscheen eerst op Metro.