Dochter van Gordon Ramsay straalt in sportieve outfit: “Zo mooi!” (foto’s)

Holly Ramsay, de 25-jarige dochter van Gordon Ramsay, toont zich in sportieve outfit.

De jongedame doet het met meer dan 399.000 volgers uitermate goed op Instagram. Met enige regelmaat pakt ze daar dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent weer het geval.

We zien Holly Ramsay stralen in een mooie, sportieve outfit. Veel uitleg geeft ze er zelf niet bij, maar haar fans zijn wel bereid om iets te zeggen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Zo mooi!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Dit is zo knap”, gaat het verder. “Geweldige foto”, besluit een laatste volger nog. Kijk vooral zelf maar even, denken we dan!