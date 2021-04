Hoewel Django nog steeds favoriet is om de vriend van Elke te worden, wil hij zich nooit meer inschrijven voor een dateprogramma. Daar heeft hij zo zijn redenen voor.

Django Grimmonprez zit bij de laatste drie kandidaten om het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’. De 39-jarige osteopaat uit Klerken ervaart intussen welke impact het programma op zijn leven heeft, al beseft hij maar al te goed dat hij niets mag verklappen aan zijn patiënten. “Ik merk opvallend meer vrouwelijke patiënten die hun nieuwsgierigheid niet onder stoelen of banken steken, maar mijn lippen zijn verzegeld. Het was nochtans met een bang hart dat ik de uitzendingen afwachtte. Je weet nooit hoe het zal overkomen, maar ik ben heel tevreden. Het is een warm verhaal geworden”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Spanning

Het feit dat hij meteen in de smaal viel bij Elke was handig, maar het had ook zo zijn nadelen. “Ik had meteen een goeie klik met Elke en dat was ook van haar kant zo. Het was mijn medekandidaten niet ontgaan dat ik tot haar topfavorieten behoorde. Dat maakte het extra moeilijk omdat ik Elke telkens met de andere mannen moest ‘delen’. Nadien stoeften ze uiteraard over hoe goed hun date was verlopen. Die spanning was emotioneel bijzonder zwaar. Ik ben blij dat ik dit heb meegemaakt, maar ik zou me nooit meer inschrijven voor een dateprogramma”, klinkt het.

Geen grenzen

Of hij uiteindelijk Elkes prins op het witte paard wordt, weten we pas volgende week. De afstand tussen hun woonplaatsen zou alvast geen probleem mogen vormen. “Ik heb me impulsief ingeschreven. Ik had net een echtscheiding achter de rug en verdiepte me in de materie om die breuk te kunnen verwerken. Elke had na haar scheiding een boek geschreven dat ik gelezen heb. Ik hoorde haar ook vertellen in ‘Van Gils en Gasten’ en dat heeft me overtuigd om me in te schrijven. Ik vond het een knappe en integere dame. Selectie na selectie was ik erdoor en even nam ik gas terug. Ik begon te twijfelen, maar het productiehuis heeft me over de streep getrokken. En nu zitten we op een zucht van de finale. Ja, we wonen op ruim 200 kilometer van elkaar, maar liefde kent geen grenzen… Dus wie weet…”, besluit hij.

