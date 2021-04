Zit jij heel vaak achter je mobieltje of andere digitale schermen? Dan is het belangrijk om te weten dat te veel naar een scherm turen schadelijk is voor je gezondheid. Hier lees je waarom je dit beter niet doet.

We weten al langer dan vandaag dat te lang achter het scherm zitten niet goed is voor je ogen. Maar in de technologische wereld van vandaag is het haast onmogelijk om dat te vermijden. Toch is het belangrijk om zoveel mogelijk pauze te nemen van beeldschermen.

Computerogen

Computerogen of Computer Vision Syndrome (CVS) is een aandoening die velen onder ons weleens meemaken. De klachten van dit syndroom zijn: brandende en rode ogen, een wazig beeld , hoofdpijn en concentratieproblemen.

Onze oogspieren worden vermoeid omdat het focuspunt zeer dichtbij is. Focuspunten voor onze ogen liggen normaal tussen de 2 à 3 meter voor ons. Om even naar een scherm te kijken, is dat niet zo erg. De klachten komen pas als je de hele dag door naar je computer staart.

De meeste symptomen verdwijnen gelukkig al snel door een paar keer te knipperen. Als het nog steeds niet voorbij is, kan je best een kwartiertje pauze nemen van je beeldscherm. Als de klachten blijven aanhouden, is het verstandig om een bezoekje te brengen aan de oogarts.

Oplossingen

Of het nu je laptop is, tv of mobiel: geen enkel beeldscherm is gezond genoeg om er uren naar te turen. Wat je kan doen om minder op je beeldscherm te staren, is je digitale apparaten bewust even opzijleggen.

Tegenwoordig kan je op mobiele telefoons een strikte schermtijd instellen. Dat zorgt ervoor dat je een melding krijgt wanneer je over de ingestelde tijd gaat. Op die manier ga je bewuster om met je ogen.

Het is ook belangrijk om afstand te houden van je schermen. Probeer daarom ongeveer rond de 50 cm verwijderd te zijn van bijvoorbeeld je smartphone of tablet. Wissel ook, als het mogelijk is, af tussen papier en scherm. Hierdoor krijgen je ogen wat meer rust en blijven ze getraind om te kunnen focussen op voorwerpen die zich ver weg bevinden.

Het bericht Dit is waarom je niet lang achter een beeldscherm mag zitten verscheen eerst op Metro.