George R.R. Martin, de succesauteur achter de televisiereeks ‘Game of Thrones’, heeft volgens Amerikaanse media een meerjarig contract getekend bij HBO. De auteur zou naar verluidt miljoenen dollars opstrijken door nieuw televisiemateriaal te schrijven voor de Amerikaanse streamingdienst.

Volgens meerdere bronnen zou het contract met HBO vijf jaar duren. Sinds het laatste seizoen van de ‘Game of Thrones’-televisieserie zijn er meerdere spin-offs in productie genomen door HBO die gebaseerd zijn op de fictieve en populaire wereld die auteur George R.R. Martin heeft bedacht.

Martin tekende in 2007 voor het eerst een contract met HBO om zijn boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ om te zetten in een televisiereeks. De reeks liep in totaal acht seizoenen lang en won talloze prijzen, waaronder meerdere Emmy Awards.

