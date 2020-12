De feesten staan voor de deur, maar het is erg belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen. Dat is niet makkelijk, want we willen allemaal bij onze familie zijn, maar als we dat niet doen, komt dat als een boemerang in ons gezicht terug.

Uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen is gebleken dat 79 procent van de Belgen bereid is om met Kerstmis de coronamaatregelen van één tot maximum twee bezoekers op te volgen. Dat is goed nieuws, al heeft viroloog Steven Van Gucht ook zijn bedenkingen bij de overige 21 procent. “Dat is bemoedigend om te horen. Jammer genoeg circuleren er ook nieuwsberichten waarin slagers en traiteurs getuigen over grote bestellingen voor 20 tot 30 personen. Laat ons hopen dat dit uitzonderingen zijn, want dergelijke feesten kunnen de epidemie de lucht in stuwen in januari. Dat is demotiverend voor een groot deel van de bevolking dat zich wel aan de regels houdt, en het zorgpersoneel dat zich nu al bijna een jaar uit de naad werkt”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

Maand langer in lockdown

Uit berekeningen is immers gebleken dat als 20 procent van de Belgen de regels aan zijn laars lapt, we dat later zullen moeten bekopen. “Als 20 procent van de mensen vier extra bezoekers uitnodigen met Kerstmis of Nieuwjaar, zullen we de vooropgestelde drempel van 75 nieuwe ziekenhuisopnames per dag met een maand vertraging bereiken. Eén feestdag kan dus een maand doorwerken in de cijfers, en een maand extra lockdown betekenen”, waarschuwt hij.

Curve ligt in onze handen

Van Gucht geeft een voorbeeld uit de Verenigde Staten. Daar legden heel wat Amerikanen de coronamaatregelen naast zich neer met ‘Thanksgiving’. Ze reisden het hele land door om toch samen te vieren. Het gevolg waren recordaantallen besmettingen en overlijdens. “We weten nu nog niet wat de impact zal zijn van de vele feesten, uitstapjes en reizen. We weten wel zeker dat de curve in onze handen ligt en niet in die van het virus en zijn talrijke varianten. Als we ons houden aan de huidige maatregelen en we ook de feesten en kerstvakantie veilig houden, dan kunnen de cijfers weer dalen”, besluit hij.

