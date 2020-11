De Antwerpse gemeenteraad heeft gisterenavond ‘Antwaarpe’ van De Strangers uitgeroepen tot het allereerste officiële volkslied van de koekenstad. Volgens initiatiefnemer Johan Klaps (N-VA) was het de wens van de familie van recent overleden Stranger Bob Van Staeyen dat het nummer eindelijk erkend werd als volkslied.

“Antwaarpe. . gij zè ga veur mij”: zo goed als elke Antwerpenaar kan dit herkenbare refrein van de band De Strangers met volle borst meezingen. Wat vroeger het officieuze volkslied van de koekenstad was, is nu ook officieel erkend. “Veel Antwerpenaren kennen het lied als het Antwerpse volkslied en dat willen we nu ook officieel zo vastleggen”, zegt initiatiefnemer Johan Klaps (N-VA) aan VRT NWS.

Volgens Klaps is de erkenning van het nummer als officieel volkslied vooral een eerbetoon aan Stranger Bob Staeyen, die recent op 84-jarige leeftijd overleed. Staeyen neemt in ‘Antwaarpe’, een cover van ‘Si tu t’appelles mélancolie’ van Joe Dassin, toepasselijk de solozang voor zijn rekening. Het was de wens van zijn familie dat het lied nu het officiële volkslied van Antwerpen zou worden.

Kritiek Groen

De officiële status van het nummer verandert echter niet veel. “Het werd sowieso al gespeeld bij sommige evenementen in Antwerpen”, aldus Johan Klaps. “Gisteren werd de gemeenteraad ook afgesloten met het liedje. Misschien wordt dat wel een gewoonte.”

De Strangers is niet de enige artiest die zingt in het Antwerpse dialect. Groen denkt dat ook liedjes van onder meer Wannes Van de Velde of rapper Tourist Le MC een kans maken op de titel. De partij stemde dan ook als enige tegen de erkenning van ‘Antwaarpe’ als officieel volkslied, want vindt dat de Antwerpenaren inspraak moeten krijgen bij die keuze.

Het bericht Dit is het eerste officiële volkslied van Antwerpen verscheen eerst op Metro.