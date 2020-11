In maart was de vrees groot dat het coronavirus een ware ravage zou aanrichten in het dichtbevolkte India. En hoewel er buiten de VS nergens zoveel besmettingen zijn, is er een groot verschil: veel minder mensen overlijden aan de ziekte. Volgens een nieuwe studie zijn Indiërs beter bestand tegen corona.

De reden van dat grote verschil is er wel geen om te kopiëren. Het heeft namelijk te maken met de slechte leefomstandigheden van veel Indiërs, zoals smerig drinkwater, onhygiënisch voedsel en vervuilde lucht. Het zou het immuunsysteem van mensen in India hebben versterkt, waardoor ze beter bestand zijn tegen virussen.

Oude Indiërs hebben sterk immuunsysteem

Indische wetenschappers vergeleken de openbare data van meer dan honderd landen en concludeerden dat het sterftepercentage hoger is in landen met goede dan in landen met slechtere hygiënische omstandigheden. “In India komen veel infectieziektes voor, dus als je oud wordt als Indiër mag je concluderen dat je een erg goed immuunsysteem hebt.”

Samenstelling bevolking

Er is nog een andere factor die bijdraagt aan het lage percentage overledenen. Zo ziet de samenstelling van de bevolking in India er fundamenteel anders uit dan in België. Er zijn minder ouderen en minder mensen met obesitas, de twee groepen die het meest gevaar lopen in geval van besmetting.

