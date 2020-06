Het aantal nieuwe bevestigde gevallen van COVID-19 in ons land daalt verder en blijft onder de 100, met 70 besmettingen. Dat blijkt uit de nieuwste coronacijfers.

Er zijn 31 mensen in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, en er waren 17 bijkomende sterfgevallen. Van die 17 overleden 11 mensen in het ziekenhuis en 6 in een woonzorgcentrum. In totaal zijn in ons land nu 9.522 sterfgevallen gerapporteerd.

In de ziekenhuizen zijn nu nog 819 patiënten opgenomen. Van hen liggen er 172 op intensieve zorg, of zes meer dan een dag eerder. Er werden ook 25 mensen ontslagen uit de ziekenhuizen. Sinds 15 maart zijn 15.959 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.