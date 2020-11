De controleurs van De Lijn mogen vanaf vandaag boetes uitschrijven aan wie geen mondmasker draagt. De boete zal 250 euro bedragen, evenveel als wanneer de politie deze uitschrijft. Eind oktober werd al beslist dat de bevoegdheid van de controleurs werd uitgebreid, maar de beslissing gaat nu in voege.

Tot nu mochten de controleurs enkel maar berispen, maar moesten ze wachten op bijstand van de politie om in te grijpen. Vanaf vandaag/donderdag krijgen ze dezelfde handhavingsbevoegdheid inzake mondmaskerplicht als de politie. Het niet-dragen van het verplichte mondmasker op de voertuigen, aan de haltes en op de perrons en stations door iedereen ouder dan 12 jaar zal dan ook resulteren in een administratieve boete van 250 euro. De maatregel is nodig om hardleerse reizigers te motiveren om voortaan toch een mondmasker te dragen.

170 controleurs

De Lijn beschikt in totaal over 170 controleurs, die verspreid worden ingezet en al bevoegd waren om bepaalde overtredingen vast te stellen. Zo konden ze al reizigers verbaliseren die zwartrijden, zich asociaal opstellen of gevaarlijk gedrag vertonen. Nu komt daar dus de bevoegdheid bij om boetes uit te schrijven als mensen geen mondmasker dragen. De controleurs zijn in deze coronatijden extra beschermd: zo dragen ze nitrilhandschoenen, een mondmasker en een face shield.

Naast de mondmaskerplicht roept De Lijn op om maximaal afstand te houden. De voordeur blijft dicht ter bescherming van de chauffeur, dus reizigers stappen op en af via de deur in het midden of achteraan. Via een plastic folie wordt de stuurpost afgesloten van het reizigersgedeelte. Cash betalen is al geruime tijd niet meer mogelijk. De Lijn benadrukt ook dat alle voertuigen regelmatig gedesinfecteerd worden, waarbij alle duwknoppen, handgrepen, stangen en de stuurpost extra aandacht krijgen.

Het bericht Controleurs De Lijn mogen vanaf nu boete uitschrijven aan wie mondmasker niet draagt verscheen eerst op Metro.