Na een daling van tien dagen stellen we plots weer een stijging vast in het aantal coronabesmettingen. Volgens viroloog Steven Van Gucht heeft dat vooral te maken met de manier waarop de cijfers worden geïnterpreteerd.

De afgelopen week werden er gemiddeld 3.884 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 8 procent op weekbasis. Opvallend, want de evolutie van de besmettingscijfers ging de laatste tijd in dalende lijn.

Paasmaandag

Viroloog Steven Van Gucht stelt ons toch een beetje gerust. “Daar hoort wel een kanttekening bij. Deze plotse toename, na een daling van 10 dagen, is ook toe te schrijven aan het feit dat paasmaandag nu in de vergelijkingsperiode komt te liggen. We vergelijken dus de cijfers van een week met 5 werkdagen met die van een week met maar 4 werkdagen. We verwachten dat de komende dagen dit artefact geleidelijk aan uit de cijfers zal verdwijnen en we weer een correcter beeld van deze trend zullen kunnen schetsen. Als we de maandagen niet meenemen in de vergelijking zien we nog steeds een licht dalende trend van 5 procent”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

Lichte stijging van aantal overlijdens

Wat de overige cijfers betreft: er liggen nog steeds ruim 3.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daarvan liggen er 930 op intensieve zorgen en het aantal overlijdens stijgt nog licht verder door tot gemiddeld 40 overlijdens per dag (+3%).

Het bericht Besmettingscijfers stijgen plots weer: Steven Van Gucht legt uit hoe dat komt verscheen eerst op Metro.