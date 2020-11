De badkamer is een van de ruimtes in huis, die huishoudens vaak pas als laatste renoveren. Net als de keuken kost het relatief veel moeite om de badkamer van een nieuwe look te kunnen voorzien. Zeker in vergelijking met de woon- of slaapkamer! Hier heb je immers voldoende aan een nieuw kleurtje op de wand. Om niet de volledige badkamer te hoeven renoveren, kan het laten zetten van nieuwe tegels een goede optie zijn. Met nieuwe douche tegels geef je de badkamer een hele andere uitstraling, zonder de overige elementen van de badkamer te moeten vervangen. Denk aan de douchekop, de wastafel en het bijbehorend wastafelmeubel, enzovoorts.

In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden die je hebt, wanneer je nieuwe tegels in de badkamer laat zetten. In plaats van het laten zetten van tegels, zou je hier zelf ook aan kunnen beginnen.

Online instructievideo’s voor tegels zetten

Er zijn op internet verschillende websites te vinden, waarop handige video’s gedeeld worden over het zetten van tegels en het afwerken hiervan. Zeker wanneer je al over het benodigde gereedschap beschikt voor het zetten van tegels kan het de overweging waard zijn om hier zelf een weekend aan te besteden. Je bespaart er veel geld mee, wat je kunt gebruiken voor andere projecten. Denk aan het vernieuwen van de wastafel! Het is belangrijk om bij het zetten van tegels kwalitatief goede materialen te gebruiken. Dat geldt niet alleen voor de tegels zelf, maar bijvoorbeeld ook voor de lijm die je gebruikt en het middel dat gebruikt wordt voor het voegen van de tegels. Je wilt voorkomen dat de voeg al snel los begint te laten als gevolg van het vocht in de badkamer!

Verschillende soorten tegels voor de badkamer

Bij een renovatie van de badkamer kun je kiezen voor het vervangen van de vloertegels, van de wandtegels of een combinatie van allebei. Vaak wordt op de vloer gekozen voor relatief grote tegels, om de badkamer een robuuste uitstraling te geven. In een relatief kleine badkamer kun je het beste voor een wat lichter model tegel op de vloer kiezen. Zou je hier een hele donkere tegel gebruiken, dan is de kans groot dat de badkamer al snel kleiner oogt. Ben je specifiek op zoek naar donkere vloertegels? In dat geval zou je kunnen overwegen om voor een kleiner model tegel te kiezen met een lichte voeg. Dit breekt het robuuste van de donkere tegels.

Hetzelfde geldt voor de tegels die op de wanden van de badkamer gebruikt worden. Een donker model tegel laat de badkamer kleiner en knusser ogen. Perfect voor een grote ruimte, maar minder geschikt voor een compacte badkamer. Combineer de donkere tegels met iets dat de kleur breekt. Denk bijvoorbeeld aan een mooi houten wastafelmeubel of bijvoorbeeld een plant in de hoek van de badkamer.

Tip: zoek op internet eens naar foto’s van andere badkamers. Het kan je inspiratie geven voor je eigen badkamer en geeft je nieuwe ideeën!

Meer dan de standaard wand- en vloertegels

Je hebt tegenwoordig nog een derde optie, die steeds meer aan populariteit wint: de mozaïeken. Dit type bekleding van wanden bestaat bijvoorbeeld uit hele dunne stroken tegels, waarin vaak nog een bepaald reliëf is aangebracht. Het geeft je badkamer een unieke uitstraling! Je hoeft deze stroken van smalle tegels niet allen zelf te plaatsen. Vaak zijn ze onderdeel van een tegel, waarop direct meerdere van deze stroken zijn aangebracht. Wel zo makkelijk en het maakt dat het tegelen van een wand in de badkamer veel sneller verloopt!

Speels accent in de badkamer verwerken met tegels

Het gebruik van de tegels met een mozaïek is een voorbeeld van een manier om de badkamer een speels tintje te geven. Je hebt echter meer mogelijkheden! Denk bijvoorbeeld ook aan visgraattegels voor in de badkamer. Of wat te denken van de tegels die op afstand van hout gemaakt lijken te zijn? Perfect voor een badkamer met een landelijke look of bijvoorbeeld een badkamer in Scandinavische stijl. Deze tegels met een houtlook zijn goed te combineren met rieten accessoires in de badkamer. Denk aan een rieten lamp aan het plafond, rieten mandjes om je spullen in op te kunnen bergen, enzovoorts.

Kleed de badkamer verder aan met accessoires

Hoewel vloer- en wandtegels een grote invloed hebben op de uitstraling van de badkamer, dien je deze verder aan te kleden na een renovatie. Eerder benoemden we al de mogelijkheid om de badkamer te voorzien van een fraai houten wastafelmeubel of bijvoorbeeld een grote plant in een rieten mand. Ook de verlichting in de badkamer doet veel met de uitstraling hiervan! Kies bijvoorbeeld voor een mooie lamp voor aan het plafond en combineer deze met een spiegel, welke voorzien is van led verlichting. Een duurzame oplossing, die je badkamer een moderne look geeft. Hoe renoveer jij de badkamer in jouw woning?