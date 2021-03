Het coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford is voor 79 procent effectief in het voorkomen van de ziekte. Dat blijkt uit het Amerikaanse onderzoek naar het vaccin dat bekendgemaakt werd. Daarnaast bleek het vaccin voor 100 procent effectief om ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden te voorkomen.

De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek bij meer dan 30.000 vrijwilligers, van wie ruim een kwart oudere volwassenen waren. Aan een eerder eigen onderzoek van het farmabedrijf hadden te weinig 65-plussers deelgenomen, waardoor de resultaten voor die leeftijdsgroep als niet overtuigend genoeg beschouwd werden.

Bloedklonters

In verschillende Europese landen werden de voorbije weken vraagtekens geplaatst bij het AstraZeneca-vaccin. Zo doken verschillende gevallen op van mensen die na een inenting met dit vaccin bloedklonters kregen. Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA besloot vorige week dat er geen definitieve link is tussen de klonters en het vaccin, en dat de voordelen van het vaccin nog altijd opwegen tegen de risico’s van het virus.

Aan alle leeftijden

In het eerdere onderzoek, dat gevoerd was in Groot-Brittannië en Brazilië, hadden de vrijwilligers verschillende dosissen gekregen, wat het moeilijk maakte een juiste vergelijking te maken. Omdat aan dat onderzoek amper oudere mensen deelnamen, beslisten verschillende Europese landen, waaronder ook België, om het vaccin niet toe te dienen aan 55- of 65-plussers. Intussen is die beslissing ongedaan gemaakt, omdat uit het gebruik van het vaccin intussen al was gebleken dat het zeer efficiënt is bij oudere mensen.

