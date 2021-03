De stijgende coronacijfers laten zich ook voelen in het onderwijs. Gents onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) doet een oproep om de coronamaatregelen te respecteren en dringt aan op extra maatregelen, zoals in de vaccinatiestrategie voorrang geven aan onderwijzend personeel. Dat heeft Decruynaere gezegd in De Ochtend op Radio 1.

De stijging van de coronacijfers in de samenleving heeft ook impact op het onderwijs. Minister van Onderwijs Ben Weyts besliste al om zijn periodieke onderwijsoverleg een week te vervroegen.

Ook Gents onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) maakt zich zorgen. Volgens haar is er in de helft van de Gentse basis- en secundaire scholen een positieve test afgelegd en staat er “heel veel druk” op het systeem.

Britse variant

Volgens Decruynaere heeft de stijging te maken met de verspreiding van de meer besmettelijke Britse virusvariant. Maar tegelijk wijst de Gentse schepen er ook op dat een aantal maatregelen, zoals het thuiswerk, minder worden opgevolgd.

“Willen we onze scholen open houden en een normaal derde trimester garanderen, dan moeten we ons aan de maatregelen houden”, aldus Decruynaere. Tegelijk dringt de Groen-schepen bij haar collega-politici aan op extra maatregelen. Zelf pleit ze er bijvoorbeeld voor om het onderwijzend personeel versneld op te nemen in de vaccinatiestrategie. “Ik denk dat we dat ernstig moeten overwegen”, aldus Decruynaere.

Het bericht “Als we scholen open willen houden, moeten we ons aan maatregelen houden” verscheen eerst op Metro.