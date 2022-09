NMBS past volgende week dienstregeling aan

Vanaf maandag 5 september past spoorwegmaatschappij NMBS de dienstregeling licht aan, waardoor het traject of de vertrektijden van sommige treinen wijzigen. «Deze aanpassingen zijn nodig om de doorstroming van de treinen te optimaliseren en om de impact te beperken van de werken die Infrabel uitvoert op het hele spoornet», aldus NMBS dinsdag.

Door meerdere werken aan de ’dorsale wallonne’ rijden op weekdagen tot en met 10 december de IC-treinen Bergen – Charleroi-Zuid – Herstal niet tussen Luik-Guillemins en Herstal. De vertrektijden van deze treinen wijzigen. Reizigers kunnen overstappen in Luik-Guillemins.

De werken van Infrabel op de as tussen Brussel en de Luxemburgse grens vorderen goed. Op weekdagen wordt het traject van enkele IC-treinen verlengd. De trein Ciney (5.02 uur) – Brussel-Zuid (6.29 uur) vertrekt vanuit Rochefort-Jemelle, de IC Brussel-Zuid (20.33 uur) – Rochefort-Jemelle (22.27 uur) rijdt verder tot in Aarlen, de IC Luxembourg (LU) (21.10 uur) – Rochefort-Jemelle (22.37 uur) rijdt verder tot in Namen en de trein Brussel-Zuid (21.33 uur) – Ciney (23.05 uur) rijdt verder tot in Rochefort-Jemelle. De P-trein 7672 Rochefort-Jemelle (4.49 uur) – Libramont (5.17 uur) rijdt opnieuw.

Er zijn nog andere wijzigingen aan de dienstregeling voorzien op het hele spoornet. NMBS adviseert om via de reisplanner te ontdekken wat er verandert.

