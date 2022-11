Diesel tanken kan vanaf morgen een stuk goedkoper

De prijs van diesel zakt vanaf vrijdag aanzienlijk. Dat meldt de FOD Economie donderdag.

De maximumprijs van diesel (B7) aan de pomp daalt vanaf morgen met 17,4 eurocent tot 2,020 euro per liter. Drie weken geleden bedroeg de dieselprijs nog 2,226 euro en kwam daarmee heel dicht bij de recordprijs van 2,286 euro per liter van midden maart.

Stookolie

Ook de maximumprijs voor stookolie (50S) daalt. Bij bestellingen vanaf 2.000 liter wordt vanaf vrijdag nog maximaal 1,2642 euro per liter betaald. Dat is een daling met 13,71 eurocent per liter. De nieuwe prijzen zijn een gevolg van de prijsschommelingen van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

