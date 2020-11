Herman Audenaert –

Inspecteur wijkwerking

Wat maakt Politie Antwerpen anders?

«Ik werk in het historische centrum van de stad en kom dagelijks in contact met een grote verscheidenheid aan mensen: de bewoners van de wijk, de bezoekers van de vele evenementen, toeristen en studenten. Samen met de liefde voor ‘mijn stad’ maakt dat mijn job bij PZA anders.»

Hoe ervaar je diversiteit bij PZA?

«Wij zijn divers op alle gebieden. Sommige collega’s zijn echte computerknobbels, anderen zijn handige harry’s of spreken een andere taal door hun migratieachtergrond. Het leuke is dat deze talenten op de meest onverwachte momenten van pas komen.»

Barbara Claerhout –

Secretariaatsmede­werker facility

Wat maakt Politie Antwerpen anders?

«We zijn het grootste korps van België. Er zijn zoveel verschillende diensten waarin je iets kan betekenen. Met de dienst facility zetten we de laatste jaren hard in op het welzijn van onze medewerkers waarbij hun noden voorop staan. Het is leuk om daar deel van uit te maken.»

Hoe ervaar je diversiteit bij PZA?

«Er is nog werk aan de winkel, maar er is ook al heel veel gebeurd. Diversiteit is bespreekbaar geworden, mede dankzij de oprichting van een stuurgroep en netwerk rond dit thema.»

Janvier Van Damme –

Inspecteur noodhulp

Wat maakt Politie Antwerpen anders?

«Ons materiaal. Ik rijd rond in volledig uitgebouwde interventievoertuigen. Die maken het een stuk gemakkelijker en professioneler om te werken. Daarnaast kan je binnen de organisatie mobiliteit maken en zo een eigen carrière uitbouwen.»

Hoe ervaar je diversiteit bij PZA?

«Er is plaats voor elke medewerker, ook al ben je ‘anders’… Vanuit de bestuurlijke overheid krijgt het korps voldoende middelen en mogelijkheden om een eigen beleid rond diversiteit uit te bouwen. Als medewerker kan je hier je eigen verhaal in verwerken.»

Het bericht Zij kozen voor een job bij Politiezone Antwerpen verscheen eerst op Metro.