Gelukkig zijn op je werk is geen evidentie. Je zit de hele dag in een muf kantoor en je krijg je taken maar niet rond. Volgens experte Isabelle Hoebrechts, bestuurder van ‘361°Creating Happy Employees’, bepaal je vooral zelf hoe gelukkig je bent op je job. Deze vijf gouden tips moet je in je achterhoofd houden.

1. Wees eerlijk met jezelf

Geluk kan je enkel nastreven als je met veel passie werkt en jezelf kan zijn. Sta jezelf toe om fouten te maken zonder angst te hebben om je job te verliezen.

2. Laat je niet meeslepen

De wereld evolueert elke seconde en de mens krijgt alsmaar minder geduld. De vele veranderingen gaan te snel waardoor onze hersenen en ons lichaam ze niet aankunnen. Hierdoor ontstaan veel burn-outs. Laat het dus niet zo ver komen. Probeer regelmatig wat te sporten zodat je je hoofd even kan leegmaken.

3. Neem kwalitatieve pauzes

Zorg voor voldoende pauzemomenten. Praat wat met collega’s aan de koffiemachine of ga wat frisse lucht happen. Zorg ook dat je niet aan je bureau blijft plakken om te lunchen, maar vraag wat collega’s mee om een hapje te gaan eten. Op die manier kan je even afstand nemen van alles rondom je.

4. Zet je smartphone aan de kant tijdens je pauzes

Tegenwoordig heeft iedereen angst om iets te missen op sociale media of op nieuwssites. Je brein kan zo niet goed ontspannen omdat je steeds getriggerd wordt door 101 impulsen. Schuif die smartphone dus even aan de kant.

5. Neem je werkgeluk in eigen handen

Wacht niet tot je baas opmerkt dat je je niet goed in je vel voelt. Werk bewust aan je werkgeluk en durf open te communiceren over je gevoelens. Zo word je alleen maar sterker.

