De Antwerpse start-up Streetwaves heeft de HAVN gelanceerd, een comfortabele parkeer-, laad-, en opbergplek voor e-bikes en pedelecs. De HAVN werd speciaal ontworpen voor bedrijven en gemeenten die hun medewerkers, klanten en bezoekers een veilige stalling voor hun elektrische fiets willen aanbieden.

De HAVN is een all-in one parkeerplek, ontworpen door en voor e-bikers. Je zet er gemakkelijk en ergonomisch je elektrische fiets tegen de ‘steun’, die meteen ook dienst doet als locker voor je batterijlader, helm, fluohesje, regenkledij of fietstas. De opbergruimte sluit je in één handige beweging af met je fietsslot, zodat je e-bike en fietsspullen beschermd zijn tegen schade en diefstal. De HAVN is ook uitgerust met een brandveilig stopcontact om de fietsbatterij ter plaatse op te laden. Hij neemt bovendien weinig plaats in. Bedrijven of gemeenten kunnen zeven HAVN’s kwijt op de ruimte van één autostaanplaats.

Veilig en comfortabel

Almaar meer mensen gebruiken een elektrische fiets om naar het werk te pendelen. Antwerpen is zelfs de wereldhoofdstad van de speed pedelec. En ook in andere steden in Vlaanderen en in Brussel groeit het gebruik elk jaar. Maar de meeste organisaties hebben geen infrastructuur om e-bikes, die al snel duizenden euro’s kosten, respectvol te stallen. Daardoor kunnen of willen heel wat mensen geen elektrische fiets gebruiken.

«E-bikes zijn de gamechangers van afstanden tot 25 kilometer. Maar de huidige oplossingen voor fietsenstallingen zijn grotendeels ontwikkeld voor gewone fietsen en niet aangepast aan e-bikes. Die zijn bijvoorbeeld zwaarder en hebben dikkere banden. Tegelijk zijn ze ook aanzienlijk duurder, dus gevoeliger voor beschadigingen en diefstallen», weet Axel Verstrael, co-founder van Streetwaves. «Met de HAVN willen we lange-afstandsfietsers hetzelfde veilige en comfortabele gevoel geven als wanneer je je auto achterlaat. Het is ‘jouw’ plekje in de stad. We willen het comfort geven dat nodig is om méér mensen naar de fiets te laten switchen.»

Lokaal geproduceerd

Het HAVN-team heeft decennialange ervaring in de fiets-, security-, IT- en business-wereld. Co-founder Axel Verstrael werkte onder andere mee aan de Antwerpse Velo’s, de Blue-bikes en de opstart van fietsleasing in België. Gezondere steden met duurzame en slimme mobiliteit vormen het doel. De HAVN wordt dan ook lokaal ontwikkeld en circulair geproduceerd. De assemblage gebeurt in sociale ondernemingen.

«Net zoals Streetwaves willen heel wat gemeenten en bedrijven een actieve rol spelen op het vlak van duurzaamheid, en dat ook uitdragen naar de buitenwereld. Dankzij de HAVN kunnen ze hun fietsende medewerkers en bezoekers faciliteren en ontzorgen, en zo meebouwen aan een gezonde leef- en werkomgeving», zegt Verstrael.

