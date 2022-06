Meer inclusie op de reguliere werkvloer

De laatste vijf jaar zijn er 10% meer mensen met een arbeidsbeperking, zoals een fysieke of mentale handicap, aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van meer dan 30.000 bedrijven.

De voorbije vijf jaar zijn er bijna 10% meer mensen met een beperking aan het werk op de Belgische arbeidsmarkt, met uitzondering van de maatwerkbedrijven. Het gaat dan vooral om mensen met een fysieke of mentale beperking, die vanwege hun handicap niet elke job kunnen uitvoeren.

Horeca beste leerling

Vooral de dienstensector (0,27%), horeca (0,26%) en social profit (0,24%) stellen de meeste werknemers met een beperking tewerk. De horeca noteert de grootste stijging in de voorbije vijf jaar (+33%), gevolgd door de logistiek- en transportsector (+21,3%) en de metaal- en maakindustrie (+20,9%).

In de sectoren interim en dienstencheques (0,05%) en chemie, farma en energie (0,06%) zijn er dan weer het minste werknemers met een beperking tewerkgesteld.

Kleinere bedrijven

Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat kleine(re) bedrijven in het algemeen meer mensen met een beperking tewerkstellen. Bedrijven met 5 tot 9 werknemers hebben gemiddeld genomen het hoogste percentage werknemers met een beperking in dienst (0,37%). Volgens hr-experte Georgia Venetakis van Acerta Consult, die zelf een visuele beperking heeft, komt dat omdat kleinere organisaties vaak meer persoonlijke begeleiding voor mensen met een beperking kunnen voorzien.

Taboe

Dat steeds meer mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt is een goede zaak, maar volgens Venetakis is er nog veel ruimte voor verbetering. Een deel van het probleem schuilt in de onwetendheid van werkgevers over de bestaande middelen om de rekrutering van iemand met een arbeidsbeperking te vergemakkelijken. «Er is geen grote investering van de werkgever nodig», zegt Venetakis. «Er bestaan subsidies die bedrijven ondersteunen om het werk toegankelijk te maken voor hen.»

Een ander aspect is het heersende taboe op mensen met een arbeidsbeperking. «Het gaat eigenlijk over een mentaliteitswijziging. Bedrijven moeten openstaan voor het tewerkstellen van verschillende medewerkers. Bovendien schuilt er heel wat onontgonnen talent in deze groep», besluit Venetakis.