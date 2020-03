De langst openstaande vacature in Vlaanderen is er een voor lasser. Er is een enorm tekort aan technisch geschoold personeel in ons land en bedrijven zijn naarstig op zoek naar goed opgeleide werknemers. Weinig mensen kiezen voor de job omdat niet iedereen weet wat het inhoudt.

Veel bedrijven zijn op zoek naar goed opgeleid, technisch personeel. De job van lasser staat al enkele jaren op de lijst van knelpuntberoepen. De hoofdoorzaak voor het gebrek aan lassers, en het merendeel van technisch personeel, is dat weinig mensen de job kiezen. Te weinig mensen weten wat het inhoudt, en onbekend is onbemind. Ook gereedschap kopen schrikt veel mensen af want de initiële kost om zelf te beginnen is enorm.

Maar volgens Thierry Burki, CEO van de Belgische activiteiten van de Duitse engineeringgroep Bilfinger, bieden enorm veel bedrijven de nodige opleidingen aan. En de vraag naar goede lassers is enorm. “Geef mij 100 mensen, en ik zet ze allemaal aan het werk. Maar dat is een utopie. Ons aantal werknemers blijft al 20 jaar rond 500 hangen”, vertelt Burki aan De Tijd.

Vergrijzing

“De instroom is sowieso beperkt, maar door de vergrijzing en de concurrentiële arbeidsmarkt zien we logischerwijs ook regelmatig mensen vertrekken. Dat we niet alle posities ingevuld krijgen, beperkt onze groei”, vertelt de CEO. En het zijn die vergrijzing en concurrentie die alles waarschijnlijk nog erger zullen maken. Als er niets verandert zal de sector ‘contracting and maintenance’ over tien à vijftien jaar een tekort van 6.000 werkkrachten mogen verwachten, een tekort van 10%. Dat blijkt een recente sectorstudie.

De STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) krijgen wel meer aandacht, en dat is goed voor de technische beroepen. “Maar STEM is een heel breed begrip, dat te vaak wordt ingevuld met informatica, en te weinig met techniek. Versta me niet verkeerd, digitalisering is nodig en nuttig. Maar vaak dient het om een proces te optimaliseren en te ondersteunen. Op het einde van de dag heb je nog steeds iemand nodig die een las kan leggen. Dat is de basis. En zonder basis ben je niets”, besluit Burki.