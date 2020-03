«We legden heel openlijk onze situatie uit»

Het is een harde noot om te kraken als je een bedrijf met een sterk team moet stopzetten, maar soms kan het niet anders.

Alexander Van Laer startte samen met Moos Tits en Niels Peetermans ‘Poppy’ op, een deelsysteem voor elektrische wagens. «Dat is mijn tweede bedrijf. FLAVR, het eerste, bestaat niet meer. Met FLAVR wilden we hobbykoks in contact brengen met een publiek dat graag lekker eet, maar te weinig tijd heeft om in de keuken te staan. Het concept sloeg aan, maar het was moeilijk om een tweeledige markt te bespelen; dus zowel de koks als de gebruikers. Er kwam ook stevige concurrentie. We voelden dat het te lastig werd om kapitaal op te halen. Zoiets is heel zwaar, temeer omdat we werkten met een team dat er echt helemaal voor ging, we kenden iedereen goed. Onze investeerders zeiden dat ze steeds naar de marktsituatie kijken, maar ook naar de sterkte van het team en dat laatste zat goed. Ik ben heel blij dat ik deze boodschap meekreeg. We legden onze medewerkers heel transparant uit dat we FLAVR moesten stopzetten en we konden op begrip rekenen. Maar het bleef een zware dobber.»

«Niet bij de pakken

blijven zitten»

Na de minder goede ervaring met FLAVR wilde Alexander Van Laer toch opnieuw van start gaan, samen met Niels en Moos. Samen richtten ze Poppy op, een succesverhaal. Een sterk team is cruciaal. Als je de krachten kan bundelen en elkaar aanvult, sta je veel sterker in je schoenen. Ondernemen is ook een stukje avontuur, je moet er voor durven te gaan en blijven leren uit wat er op je weg komt.

«FLAVR moesten we stopzetten, maar dat betekent wel dat ik er daarna met eens zoveel zin terug wou tegenaan gaan. De nieuwe onderneming werd dus Poppy, een deelsysteem van elektrische wagens in Antwerpen. We ging-en van start in september 2017 en in januari 2018 hadden we 350 wagens in de markt gezet. We kunnen goede cijfers voorleggen. Dat was ons niet gelukt zonder de ervaring van FLAVR. Ik leerde twee belangrijke zaken. Als ondernemer ga je écht op avontuur. Nergens staat er een bordje met ‘hier is het gevaarlijk’ of ‘daar mag je niet voorbij’, er zijn geen platgelopen paden. Je weet dat je op je bek kan gaan, maar je moet opnieuw durven opstaan. Het gaat om weerbaarheid waardoor je steeds sterker wordt. Een tweede les is dat je het samen moet doen. Met Moos en Niels als co-founders lukt dat prima, we leggen onze sterktes samen en we zien in dat je als ondernemer moet blijven leren. We omringen ons met medewerkers die ons verhaal versterken.»

«Lanceer sneller en haal meer geld op» Harry Demey is CEO van LDV United en mentor van start-ups. FLAVR kent hij goed. Harry Demey: «Ik geloofde vanaf de eerste dag in FLAVR en meer nog in het team. Er zijn drie grote redenen waarom het niet lukte met FLAVR. Ze hadden een dubbel model: de koks en de afnemers. Het is heel moeilijk om de aandacht op beide groepen te vestigen. Of je hebt teveel koks en te weinig klanten, of omgekeerd. Twee markten bewerken, betekent dubbel zoveel werk en geld. Een tweede reden is dat FLAVR te lang in de ontwikkelingsfase zat, tot op de perfectie. Ze hadden sneller moeten beslissen tot ‘go-to-market’. FLAVR bleef naar mijn gevoel te lang in de start-up fase hangen. Een derde reden is dat we geen investeerdersklimaat hebben voor business-to-consumer. Ondernemingen zoals FLAVR hebben snel veel bereik nodig en daarvoor heb je veel middelen nodig. Met Poppy hebben ze het anders en beter aangepakt. Hun ervaring met FLAVR leidde tot nieuwe inzichten. Poppy hebben ze absoluut goed in de markt gezet, het is een succesverhaal.»

