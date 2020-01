Je vakantie aanvragen is vaak een ware administratieve rompslomp. Om dat te vergemakkelijken heeft hr-dienstverlener SD Worx een Digitale Assistent in het leven geroepen. 200.000 werknemers kunnen zo via een app – en in de toekomst via andere veelgebruikte communicatiekanalen, zoals Facebook Messenger of Skype – snel en efficiënt vakantie aanvragen, ziektebriefjes indienen of loongegevens consulteren.

Een enquête van SD Worx bij 2.500 Belgische werknemers in de privésector toont aan dat 88% afwezigheden verlof digitaal wil indienen en afhandelen. Toch kon in 2019 slechts een op de vier verlof aanvragen met zijn of haar smartphone. Verder willen werknemers altijd en overal hun agenda kunnen raadplegen (84%), een ziektebriefje kunnen indienen (82%) en afwezigheid door ziekte doorgeven (80%).

Chatten

Om in te spelen op die digitale vraag, lanceert SD Worx zijn Digitale Assistent bij 2.500 klanten voor in totaal 200.000 werknemers. Die vergemakkelijkt administratieve hr-zaken voor zowel werknemers als personeelsdiensten. Werknemers kunnen chatten met de digitale assistent en zo bijvoorbeeld eenvoudig verlof aanvragen, in één beweging hun werkagenda up-to-date houden, meetings annuleren of omzetten naar Skype, ziektebriefjes indienen en out-of-

officeboodschappen instellen.

