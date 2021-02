Hoewel de vaccinatiecampagne al begonnen is, wordt ons dagelijkse leven nog steeds bepaald door het coronavirus. Thuiswerk blijft dus de norm, waardoor het belangrijk is dat je zelf een vaste structuur vindt en aanhoudt. Zit niet de hele dag in je pyjama, houd koffiepauzes en spit je mailbox op een vast tijdstip uit. Dat laatste blijkt een ideale klus tijdens de namiddagdip.

Een werkdag in je home office ziet er wat anders uit dan normaal. Geen koffiepauzes met collega’s, geen ‘echte’ meetings en geen heen-en-weer geloop naar de printer. We zitten de hele dag achter ons computerscherm en moeten het in plaats daarvan stellen met telefoontjes, Zoom-meetings en mails.

Namiddagdip

Over hoe je een goede Zoom-meeting houdt, is al veel geschreven, maar mails zien we veelal over het hoofd. Ze horen er nu eenmaal bij. Moeilijk is het niet en voor velen is het het eerste werktaakje van de dag: onze mailbox openen en binnengekomen berichtjes beantwoorden. Nochtans is dat niet de meest efficiënte manier. Volgens verschillende wetenschappelijke studies is het juist beter om je mail in de namiddag te beantwoorden. ’s Ochtends zijn we namelijk op ons productiefst en vanaf de middag tot 15 uur neemt die productiviteit bij veel mensen een duik, om vervolgens weer te verbeteren tot ongeveer 18 uur. Natuurlijk is het mogelijk dat jouw lichaam een ander ritme aanhoudt, maar als je je in dit scenario kan herkennen, is het dus beter om je mailbox in de namiddag aan te pakken. Moeilijke taakjes houd je best voor ’s ochtends.

Het bericht De namiddag is het beste moment om je werkmails te versturen verscheen eerst op Metro.