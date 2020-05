De drukte aan de kust tijdens het pinksterweekend valt ondanks het mooie weer goed mee. Dat blijkt vandaag uit een rondvraag bij verschillende kustburgemeesters en politiezones. Op de dijk wandelen vooral toeristen en tweedeverblijvers uit het binnenland, maar die houden zich overwegend aan de regels.

Het pinksterweekend is bij mooi weer doorgaans een topweekend aan de kust. Ondanks de coronamaatregelen werd ook dit jaar veel volk verwacht. Toch valt de drukte aan de kust voorlopig goed mee.

Geen massa

In Oostende, waar doorgaans heel wat dagjestoeristen komen, bleef het tot nu toe vrij rustig volgens de politie. Ook in Blankenberge, waar dagtoeristen vaak naartoe trekken, blijft de grote massa uit. “Er is wat meer volk dan de afgelopen weken, maar van een massa kunnen we niet spreken. Mensen volgen duidelijk de regels en we hebben op nog geen enkel moment het centrum moeten afsluiten”, vertelt commissaris Philip Denoyette.

In De Panne zijn er heel wat Franse toeristen van over de grens. Ook zij houden zich goed aan de regels, volgens burgemeester Bram Degrieck (Het plan-B). Ondanks de uitspraken van burgemeester Lippens in Knokke-Heist over corona-overtredingen, meldt de politie geen stijging in boetes of tussenkomsten.

