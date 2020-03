De situatie in de supermarkten is opnieuw aan het normaliseren, na enkele pieken waar de verkoop twee tot drie maal zo hoog lag als anders. Dat meldt handelsfederatie Comeos, die eerder al veelvuldig klaagde over de hamsteraars.

De supermarkten kenden een eerste piekverkoop op donderdag 12 maart, toen hamsterende klanten zorgden voor een stijging van de aankopen in de supermarkten met 275 procent, zo blijkt uit cijfers van Comeos. Nochtans communiceerde de veiligheidsraad pas ’s avonds laat dat cafés en restaurants verplicht vanaf middernacht moesten sluiten. Ook die vrijdag werd meer gekocht dan normaal.

Een tweede piek volgde op dinsdag 17 maart, de dag dat de veiligheidsraad strengere veiligheidsmaatregelen oplegde. Die dag steeg de verkoop in de supermarkten met ruim 200 procent. De dagen daarna daalden de aankopen geleidelijk, al bleef het de rest van de week merkelijk drukker dan normaal.

Elektronische betalingen

Sinds vorige zaterdag en begin deze week kennen de supermarkten weer een normalisatie. De klanten volgen de opgelegde maatregelen goed op. Mensen houden afstand en betalen elektronisch. Er zijn minder klanten in de supermarkten: mensen winkelen alleen en verminderen hun bezoekfrequentie. Er is wel een grotere besteding per bezoek. Comeos verwacht dat de normalisatie ook de volgende dagen aanhoudt.

De supermarkten bevestigen dat alles weer min of meer normaal verloopt. “Het weekend was vrij rustig, en de maandag verliep als een gewone maandag. Het hamsteren is aan het wegebben”, klinkt het bij discounter Lidl. “Door de nieuwe maatregelen wordt het aantal klanten per winkels beperkt. We kunnen de rekken opnieuw aanvullen. Mensen kunnen in alle rust hun boodschappen doen.”

Ook Aldi meldt een “normalisatie” van de aankopen en het aantal bezoekers in de winkel sinds enkele dagen. “De storm is gaan liggen”, tweette ook Colruyt maandag.

