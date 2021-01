Met Lior Refaelov kwam er woensdagavond een logische winnaar van de 67e editie van de Gouden Schoen uit een kransje van drie verrassende topfavorieten, met naast de Israëliër ook nog Beerschot-revelatie Raphael Holzhauser en Racing Genk-doelpuntenmachine Paul Onuachu. Bij de vrouwen sleepte Anderlechtspeelster Tine De Caigny de schoen in de wacht.

De 34-jarige Israëliër steeg in Antwerpen in de heenronde van dit seizoen boven zichzelf uit, wat zich vertaalde in een reeks knalprestaties, assists en belangrijke doelpunten. In de zomer schonk hij de oudste club van het land met een treffer tegen Club de Beker en ook Europees schitterde hij onder meer tegen Tottenham Hotspur. Met negen doelpunten en vier assists in 26 wedstrijden is Refaelov de absolute draaischijf en smaakmaker van Antwerp geworden. Voordien kwam hij jaren voor Club Brugge uit. “Ik wist dat ik een goeie kans maakte, maar zeker ben je natuurlijk nooit en dat zorgde wel voor wat nervositeit”, bekende Refaelov na afloop tijdens een digitaal persmoment. “Ik ben heel trots en heel blij. Ik heb in mijn carrière al veel meegemaakt en veel gewonnen, maar dit is toch de dikste prijs die er te winnen valt in België. Ik beschouw het dan ook als een bekroning voor mijn tien jaar in dit land.”

Opnieuw in top vier

Om de Gouden Schoen te winnen moesten er volgens Refaelov heel wat puzzelstukken in elkaar vallen. “Of dit mijn beste jaar ooit was, weet ik niet. Maar ik ben wel blij met mijn rol op de club. Ik sta nu op mijn beste positie, ik ben er op de cruciale momenten en daardoor verdien ik ook hier te staan. We hebben dit seizoen al wel wat hoogtepunten gehad met de Bekerwinst, Europees spelen met Antwerp na jaren afwezigheid, stuntzege tegen de Spurs, kwalificatie voor de zestiende finales en de derbywinst tegen Beerschot. Maar we willen nog beter doen. Ik hoop dat we nu na een moeilijke periode sinds het vertrek van Ivan Leko terug naar de top vier gaan: dat is ons doel met Frank (Vercauteren, red), die we woensdag voor de eerste keer hebben ontmoet. Vandaag hebben we een nieuwe start genomen en hopelijk vinden we de vorm van onder Leko terug.”

Het contract van Refaelov op de Bosuil loopt na dit seizoen wel af. “Aan stoppen denk ik niet, ik wil toch nog graag twee à drie jaar doorgaan. Ik denk dat de voorzitter en Luciano D’Onofrio nu wel willen samenzitten, nu ik die Gouden Schoen heb. Er zijn al gesprekken geweest omtrent een verlenging en het gaat de goede richting uit. Ik ben er zeker van dat we de komende weken tot een overeenkomst zullen komen.”

Andere prijzen

Ook Anderlecht deelde in de vreugde, want de Schoen bij de vrouwen ging naar aanvalster Tine De Caigny. Met Tessa Wullaert en Kassie Missipo respectievelijk op twee en drie kleurde het volledige podium paars-wit. Bij de mannen is het al van 2014 geleden dat er nog eens een Anderlecht-speler de Gouden Schoen won. Dat was toen huidig Leicester-middenvelder Dennis Praet. Club Brugge ging aan de haal met de nevenprijzen voor beste doelman (Simon Mignolet), beste trainer (Philippe Clement), Belofte van het Jaar (Charles De Ketelaere) en Doelpunt van het Jaar (Hans Vanaken). Vanaken won de voorbije twee jaar de Gouden Schoen, maar kwam in deze editie niet verder dan de achtste plaats. Lees ook: Stoere Engelse voetballers vieren zege uitbundig… met streepje Adele (video)

