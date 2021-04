De Amerikaanse president Joe Biden noemt het vonnis in de zaak tegen de ex-agent Derek Chauvin een grote stap voorwaarts in de mars naar gerechtigheid in de Verenigde Staten, maar ook een zeldzaam vonnis. Een jury verklaarde Chauvin in de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota) schuldig aan de dood van de zwarte man George Floyd op alle drie de aanklachten.

“Het was moord op klaarlichte dag en het trok de oogkleppen weg zodat de hele wereld het kon zien, het systemische racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie op de nek van gerechtigheid voor zwarte Amerikanen”, zei Biden.

De president riep het land op om zich als Amerikanen te verenigen en geweld te voorkomen. “Er zijn er die de rauwe emoties van het moment willen uitbuiten, extremisten die geen interesse hebben in sociale gerechtigheid. We kunnen hen niet laten slagen daarin.”

Biden had eerder op de dag tegen de familie van de gedode zwarte man George Floyd gezegd dat hij opgelucht was met de uitspraak van de jury.

Volgens vicepresidente Kamala Harris is er “opluchting” na het vonnis, “maar het kan de pijn niet wegnemen”. Het vonnis betekent een stap richting gelijke rechtspleging, maar er is nog werk aan de winkel. “We moeten nog steeds het systeem hervormen.”

Schuldig aan drie aanklachten

De jury verklaarde voormalig politieagent Derek Chauvin dinsdagmiddag lokale tijd schuldig aan de drie aanklachten: doodslag, doodslag door nalatigheid en onopzettelijk doden.

Voor die veroordelingen riskeert hij respectievelijk maximaal 40, 25 en 10 jaar cel. Volgens rechter Peter Cahill zal er binnen zowat acht weken een uitspraak zijn over de strafmaat, meldt CNN. Chauvin werd geboeid de rechtszaal uitgeleid. Hij was eerder op borgtocht vrij geweest. De verdediging kan in beroep gaan.

Nadat de uitspraak van de jury bekend was geraakt, braken vreugdetaferelen uit aan het gerechtsgebouw. De menigte scandeerde “justice” of nog “Black Lives Matter”.

De 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorig jaar nadat de witte agent Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals had geduwd. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt (“I can’t breathe”) en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang.

De jury kwam dinsdag tot het vonnis na ruim negen uur beraadslagingen. De twaalf juryleden waren sinds maandag afgezonderd van de buitenwereld. Zij bogen zich over de schuldvraag na de slotpleidooien van aanklager en verdediging.

