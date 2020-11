Oktober 2020 was de warmste oktobermaand ooit in Europa. Dat blijkt uit een rapport van de Copernicus-dienst voor Klimaatverandering (C3S). Het Arctische zee-ijs heeft de kleinste omvang voor oktober bereikt sinds 1979.

Wereldwijd was oktober 2020 de derde warmste oktobermaand, maar de maand verschilde slechts marginaal van de vierde, vijfde en zesde warmste oktober. De zes warmste oktobermaanden kwamen voor in de afgelopen zes jaar.

Bovengemiddelde temperaturen

De temperaturen lagen ver boven het gemiddelde van 1981-2010 in het grootste deel van het noordpoolgebied en boven het Tibetaanse Plateau. Maar het was wel koeler dan gemiddeld boven de oostelijke Stille Oceaan, grote delen van het binnenland van Noord-Amerika en rond het noordelijke deel van het Tibetaanse Plateau.

(Bijna) ijsvrije omstandigheden

Het noordpoolgebied kende in oktober zijn laagste gemiddelde zee-ijsomvang sinds de satellietmetingen in 1979 zijn begonnen. Oktober was ook de vierde opeenvolgende maand met ijsvrije of bijna ijsvrije omstandigheden langs de Noordelijke Zeeroute. Antarctica daarentegen kende een tweede maand met bovengemiddelde hoeveelheden zee-ijs, na 48 opeenvolgende maanden met benedengemiddelde waarden.

De Copernicus-dienst voor klimaatverandering (C3S), in opdracht van de Europese Unie opgezet door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF), publiceert maandelijks klimaatbulletins over de veranderingen in de mondiale oppervlaktetemperatuur, in het zee-ijs en in hydrologische variabelen.

