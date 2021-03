Tijdens een wake in Londen voor de vermoorde Sarah Everard werd de politie “in een positie gedwongen waar handhaving noodzakelijk was”. Dat zegt de politie in een reactie op de kritiek die de politie te verwerken kreeg voor zijn aanpak van die wake. Die was verboden, maar honderden sympathisanten, onder wie ook Kate Middleton, kwamen zaterdag toch de jonge vrouw gedenken. Uit beelden bleek dat de politie hardhandig optrad bij een poging die wake later op de avond te ontbinden.

Pogingen van de politie om de bijeenkomst, die omwille van de coronamaatregelen verboden was, te ontbinden, stuitten in eerste instantie op luid verzet en fluitconcerten. Uiteindelijk kwam het tot opstootjes tussen de agenten en enkele deelnemers aan de wake. Op videobeelden en foto’s op sociale media is te zien hoe de politie manifestanten in bedwang houdt en in de boeien slaat.

A woman is arrested by Metropolitan Police officers at a vigil in memory of Sarah Everard on Clapham Common, London. Photograph by @jackhillphoto pic.twitter.com/qhp8GFibNr

A met police officer exposed himself to a woman in a restaurant

He was not fired

3 days later he abducted & murdered #SarahEverard

There is currently an immense crisis of confidence in the police

And THIS is how they react to tonight’s peaceful eventpic.twitter.com/OIFdEf5f8u

— ʀ⎊ᴜ ʀᴇʏɴ⎊ (@RouReynolds) March 13, 2021