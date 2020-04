De kappers zijn al een hele tijd gesloten en dat zal je kapsel geweten hebben. Heb je last van uitgroei die aan je wortels komt piepen, heb je je haar per ongeluk paars geverfd of kan je de gespleten haarpunten niet meer bijhouden? Gelukkig hoef je met je warrig hoofd niet zoveel buiten te komen! Als je niet met de handen in het haar wilt afwachten, kan je zelf voor kapper spelen of je lokken sparen zodat je quarantainecoupe zonder knipbeurt verder kan.

Pak je uitgroei aan

Mocht je het gemist hebben: creatief zijn in quarantaine loont altijd. En dat geldt eens te meer voor je uitgroei die met de dag minder subtiel wordt. Laat je inspireren door de ‘whip my hair’ techniek van Willow Smith en verstop je uitgroei vakkundig door je haarscheiding te veranderen. Leg je scheiding in het midden in een zijscheiding. Het beste resultaat bekom je door je zijscheiding helemaal over een andere boeg te gooien. Zo krijg je bovendien een volumineus kapsel.

Hoe sluiker je haar, hoe meer je uitgroei zal opvallen. Extra volume is dus sowieso je reddende engel. Dat creëer je door je haar lichtjes te touperen of met een textuur creërende mousse. Te veel werk? Vlecht je (natte) haren voor het slapen gaan losjes en sta ’s ochtends op met beach waves. Als je dan nog een haarband of enkele speldjes draagt, is zelfs de hardnekkigste uitgroei helemaal gecamoufleerd.

Wil je toch je uitgroei doen verdwijnen? Dan kan je aan de slag met een uitgroeispray, die je uitgroei verstopt tot de volgende wasbeurt. Het enige wat je moet doen is de juiste tint kiezen, de spray op 15 cm afstand aanbrengen en 5 seconden laten drogen. Je grijze uitgroei smelt als sneeuw voor de zon.

Kleuren tegen de verveling

Ben je het taarten bakken en mandala’s inkleuren al beu, en wil je experimenteren met je coupe? Dat kan, maar ‘bezint eer ge begint’. De kleur op je haren is immers minder snel verstopt dan een mislukte keramische pot. Heb je nog geen ervaring met je haar zelf te kleuren, kies dan voor een semi-permanente kleuring die na een maand weer verdwijnt. Ga niet verder dan een kleur die maximaal op drie tinten van je eigen haarkleur ligt. Als je je haar opmerkelijk lichter of net donkerder wilt, laat je dat best over aan je kapper.

Wil je toch een permanente kleuring, denk er dan aan dat je 3 tot 4 dagen op voorhand een allergietest moet doen. Breng daarvoor een klein beetje – nog niet bereide – haarkleuring aan achter je oor. Heb je na 2 dagen geen last ondervonden, was dan je haren en wacht vervolgens nog 1 dag om je haar te kleuren. De kleuring is immers makkelijker aan te brengen op haren met wat textuur in plaats van op fris gewassen – en dus gladde – haren. Kleur echter niet meteen je volledige haarbos, maar test op een haarpluk die niet al te veel opvalt, achter je oor bijvoorbeeld. Tevreden? Dan kan je aan de slag.

Red je haar van de schaar

Of je nu doorgaans vrijwillig uit de buurt van je kapper blijft of niet: je lange lokken kan je zeker nu beter niet tentoonstellen aan de amateuristische knipkunsten van je zusje. Je lange haren zo lang mogelijk gezond houden doe je in eerste instantie door ze wat minder te wassen. Hoe vaker je je haren wast, hoe fragieler ze worden en hoe sneller je kapotte puntjes zult vaststellen. Was je je haren, zorg er dan voor dat je ze grondig wast en kies voor een shampoo met voedende ingrediënten zoals keratine en castorolie die je coupe intens herstellen. Breng ook een conditioner aan die je haren ontwart. Als je hardnekkige knopen uit je lokken moet kammen, kan je ze beschadigen en gespleten haarpuntjes achterlaten. Probeer je haren ook zo weinig mogelijk te stylen en laat ze gewoon drogen aan de lucht.

Zijn je lange Rapunzel-lokken helemaal dof geworden? Trakteer jezelf dan op een schoonheidsbehandeling bij je thuis! Probeer eens een stoommasker uit. Het Dream Long Steam Mask van Elsève, bevat een balsem die je haarvezels voedt. Ondertussen breng je een haarkapje aan dat doordrenkt is met warme olie. Die helpt de balsem nog dieper in je lokken binnen te dringen. Na 10 minuten wellness ben je ontspannen én heb je weer gezonde en glanzende lokken, die weer een tijdje zonder kapper kunnen.

