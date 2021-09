Weinig last gehad van wespen deze zomer? Dit is de reden

Ben jij deze zomer gestoken door een wesp? De kans is redelijk klein. We konden namelijk iets geruster in de tuin of op het terras zitten want er vlogen minder wespen rond. Zelfs in ‘wespenmaand’ augustus waren er opvallend weinig. Volgens Nature Today is de aaneenschakeling van weerextremen de belangrijkste verklaring.

Ons ga je niet horen klagen, maar er is dit jaar een tekort aan wespen. Dat blijkt uit een rondvraag van Nature Today bij verschillende bestrijdingsdiensten. Dit jaar werd er maar een vijfde van het normale aantal wespennesten gemeld. En dan gaat het niet alleen om de gewone wesp, maar ook om de Duitse wesp en de hoornaar.

Weinig wespen door weersextremen

Volgens Nature Today komt die schaarste grotendeels door de extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar. Al meteen in februari schommelden de temperaturen. Die maand begon heel erg koud, maar eindigde zeer warm voor de tijd van het jaar. Ook de rest van het jaar bleef het weer schommelen. Of was je de kwakkelzomer al vergeten? Die weerextremen hebben ervoor gezorgd dat heel wat wespen te vroeg uit hun winterslaap ontwaakten. Daardoor konden ze niet genoeg voedsel vinden voor hun larven en overleefden heel wat van hen de koude en nattigheid niet.

Meer muggen

Op het eerste gezicht lijkt het misschien fijn dat er dit jaar minder wespen rondvliegen, maar het tekort heeft ook enkele nadelen. De geelzwarte insecten vervullen namelijk een belangrijke functie. Ze vangen vliegen en muggen én eten de eikenprocessierupsen op. Nu er minder wespen zijn, blijven er dus meer andere insecten over. Je bent dan misschien niet gestoken door een wesp deze zomer, maar de kans is wel groter dat een mug je ’s nachts heeft wakker gehouden.

