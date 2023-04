Vrouw poseert poedelnaakt, zonder haar prothesebeen: “Ik heb dit lichaam zo lang gehaat” (foto’s)

Allison Lang is haar naam. En op Instagram, waar ze zo’n 13.500 volgers heeft, deelt ze geregeld beelden uit haar dagelijkse leven.

Doorgaans draagt Allison een beenprothese. Maar deze keer pakt ze uit met een naaktfoto, zonder prothese dus. “April is de bewustzijnsmaand voor verlies van ledematen en verschillen in ledematen. Oh, wat heb ik een interne en externe strijd gevoerd met dit lichaam”, plaatst ze bij onderstaand beeld. “Ik ben geboren met fibulaire hemimelie. Dat is wanneer het kuitbeen zich niet ontwikkelt in de onderste helft van je been. Als kind veroorzaakte dit pijnlijke botgroei van het scheenbeen door mijn huid heen, waardoor ik om de paar jaar operaties moest ondergaan”, legt Allison verder uit.

“Ik heb dit lichaam zo lang gehaat”

“Alles wat ik me herinner van toen ik jonger was, was de pijn die het me deed. Het langdurige herstel, het opnieuw leren lopen… en dat alles terwijl ik op de lagere school werd gepest omdat ik ‘anders’ was dan de andere kinderen. Ik heb dit lichaam zo lang gehaat en het was een lange en moeilijke weg om op dit punt te geraken. Maar ik heb nu vrede met het lichaam dat ik heb gekregen. Het lichaam waarmee ik nog steeds worstel, maar dat ik desondanks liefheb en accepteer als mijn thuis. Ik zou nooit een foto als deze hebben genomen, waarop mijn been (zonder prothese, red.) te zien is. Maar de afgelopen maanden heb ik mijn prothesebeen niet kunnen dragen en dat heeft me geleerd om beter te accepteren hoe mijn lichaam er zonder prothese uitziet”, besluit ze.

Reacties op de naaktfoto blijven niet uit. “Wat ben je toch geweldig! Je bent het rolmodel dat je als jong meisje had kunnen gebruiken en dat is schitterend”, klinkt het. “Wat een geweldige foto”, gaat het verder. “Proficiat om jezelf te tonen hoe je bent”, besluit een laatste volger op Instagram nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!